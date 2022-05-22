Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что США и Россия начинают диалог, а слухи о поставках Украине мощных ракетных систем - это попытка американцев создать переговорную позицию в этом диалоге.

Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

"У американцев появились соглашательские нотки. Звонки начались, диалог (речь о созвонах министров обороны и начальников штабов РФ и США впервые с начала войны - Ред.). И статья в "Нью-Йорк Таймс", где сказано, что украинское правительство должно быть трезвым, и забрать территории, захваченные до 24 февраля, не совсем реально. Это отражает дискуссию внутри самих США", - считает Арестович.

"Американцы дали простор для диалога. Для этого они выпустили несколько ограничивающих высказываний по темам, которые крайне беспокоят Российскую Федерацию. Например, поставка Patriot, комплексов ПВО и ПРО, и поставка Himars, ракетных систем залпового огня... А также комплексы управляемого ракетного оружия, которые летят на 160-300 километров", - заявил советник главы ОП.

"Для меня очевидно, что пространство для диалога создано, и стороны хотят понять, кто на что решается и где можно договориться", - делает вывод Арестович.

Комментируя отношение к этому Киева, советник заявил, что "наше политическое руководство не пойдет на Минск-3".

"Даже если РФ уже ведёт такой диалог с некоторыми странами ЕС, то это никак не изменит позицию украинского руководства", - добавил Арестович.

И намекнул, что позиция украинского руководства - попытаться пойти в контрнаступление и потом уже договариваться.

"По расчетам украинских и западных аналитиков через полтора-два месяца украинская армия будет на пике своих боевых возможностей", - считает советник Ермака.

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