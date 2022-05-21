Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова подробно расписала, на какие цели будут направлены 40 миллиардов долларов из подписанного президентом Джо Байденом дополнительного пакета финансовой помощи для нашей страны.

Об этом дипломат написала в Facebook.

"Американский президент подписал Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. Им предусмотрено выделение почти 40 млрд. долларов экстренной помощи украинскому народу и глобальной демократии. Долгожданный документ предусматривает направление ресурсов собственно Украине и для защиты глобальной демократии в целом", - говорится в сообщении.

Далее Маркарова приводит подробные расклады, как именно будет распределена финансовая помощь США.

Во-первых, 23,75 млрд долларов предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на стремления США усилить европейскую безопасность:

6 млрд долларов – на Инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки силам обороны и безопасности Украины;

4 млрд долларов – на программу Иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

8,7 млрд долларов – на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленных Украине (эта статья дает возможность выделять до 8 млрд долларов через механизм президентских drawdowns);

3,9 млрд долларов – Европейскому командованию операций по поддержке миссий, разведывательной поддержке, дополнительному вооружению и оборудованию;

550 млн долларов – приобретение критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработка стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

600 млн долл. – для уменьшения существующих ограничений промышленной базы с целью ускорения производства ракет и расширения возможностей по добыче критически важных минералов.

Во-вторых, 9 млрд долларов будут направлены на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, а именно:

8 млрд долларов – для реагирования на срочные нужды в Украине, в т. ч. для оказания прямой бюджетной поддержки;

400 млн долларов – для поддержания правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;

100 млн долларов – для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз и расширения программ разминирования;

500 млн долларов – для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических нужд Украины.

В-третьих, 6,58 млрд долларов пойдут на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины:

350 млн долларов – для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины;

4,35 млрд долларов – для оказания продовольственной помощи людям по всему миру, страдающих от голода из-за войны России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей населения в Украине;

150 млн долларов – для помощи странам, в т. ч. Украине, смягчить влияние роста цен на продукты питания;

900 млн долларов – для оказания помощи беженцам из Украины на территории США, в т. ч. для проживания, изучения английского языка, посттравматической поддержки, обучения в школах и т.п.;

760 млн долларов – для предупреждения и реагирования на глобальную продовольственную опасность;

54 млн долларов – для оказания медицинской помощи для беженцев из Украины на территории США;

20 млн долларов – на дополнительную гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что в Пентагоне сообщили, какое вооружение войдет в новый пакет помощи США Украине на 100 миллионов долларов.

Также "Страна" сообщала, что в странах G7 объявили о выделении Украине финпомощи в 19,8 миллиардов долларов.