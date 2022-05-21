Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало популярный мем по мотивам картины Ильи Репина "Запорожцы" с прифотошопленным Джо Байденом. Мем появился в интернете после подписания закона о ленд-лизе.

"Президент США подписывает двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины", - гласит подпись к этой картинке.

В оригинале картины вместо Байдена сидел писарь, которому казаки диктовали письмо турецкому султану.

Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Мы рассказывали, что 19 мая Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в 40 млрд долларов. После этого стало известно, что в этот большой пакет помощи также может войти поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые помогут Украине лучше защищаться от российский ракет, ведь эта противовоздушная оборона намного современнее, чем аналоги, которые есть на вооружении у Украины. Однако это пока не официальная информация, а лишь данные американских СМИ.

После того, как Байден подписал закон о дополнительной поддержке для Украины, его поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский, ведь эта поддержка идет дополнением к ленд-лизу и позволит Украине получить больше средств, чем предполагалось ранее.