Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за подписание закона о дополнительной поддержке Украины, в рамках которого выделили 40 миллиардов долларов военной помощи.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Спасибо Президенту США за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США, президента Байдена и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно. Ожидаем новой мощной оборонительной помощи. Сегодня она как никогда нужна", - сообщил президент Украины.

Напомним, 19 мая Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в размере 40 миллиардов долларов.

Как пишут американские СМИ, в пакет помощи от США входят зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойная артиллерия. В законопроект также включено более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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