Страны G7 выделят Украине финансовую поддержку в 19,8 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном заявлении глав Минфинов стран G7, передает WsocTV.

Как сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер, на этой неделе на встречах министров финансов G-7 в Кенигсвинтере (Германия) было мобилизовано 9,5 млрд долларов из общей суммы. По его словам, цель состоит в том, чтобы финансовое положение Украины не повлияло на ее способность защищаться от вторжения России.

"Мы договорились о конкретных действиях по углублению многостороннего экономического сотрудничества и подчеркнули нашу приверженность нашему единому ответу на агрессивную войну России против Украины и нашей непоколебимой поддержке Украины", - говорится в заявлении G-7.

Накануне Reuters сообщал, что страны G7 намерены выделить 18,4 млрд долларов в качестве финансовой поддержки Украины.

Ранее украинские власти говорили, что страна нуждается в помощи в сумме 5 млрд долларов в месяц, чтоб преодолеть дефицит бюджета.

Идёт ли речь в данном случае о том, что сумма в 19,8 миллиардов долларов выделяет исходя из этих расчётов (то есть, на 4 месяца) или нет - пока не сообщается.

Напомним, в ЕС одобрили выделение транша на 600 млн евро для Украины.

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