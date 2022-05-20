Глава Минфина ФРГ Кристиан Линдер подтвердил, что страны "Большой семерки" собираются предоставить Украине более 18 миллиардов евро.

Накануне появился проект итогового заявления министров финансов и глав ЦБ G7, в котором говорилось о том, что для бюджетной поддержки Украины мобилизовано $18,4 млрд, "в том числе $9,2 млрд недавних обязательств, в преддверии встречи в германской коммуне Петерсберге, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу".

Указывалось, что $3,4 млрд будут предоставлены со стороны Европейского банка реконструкции и развития и международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка. Еще 9 млрд евро поступят от Евросоюза.

Денежные средства будут выделены в виде трансфертов и кредитов, чтобы помочь Украине удовлетворить ее насущные финансовые потребности. Вместе с тем, министры финансов G7 заверили, что будут оказывать поддержку Киеву как в настоящее время, так и в дальнейшем, по мере необходимости.

Ранее ЕС выделил Украине очередной транш в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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