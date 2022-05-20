Укрзализныця и Укрпочта обеспечат получение беженцами денежных выплат от государства прямо на вокзале Львова (а в последующем и Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Отныне украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации. Для этого "Укрзализныця" передает данные со своих эвакуационных рейсов работникам "Укрпочты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выдачу наличных осуществляет "Укрпочта" непосредственно на территории железнодорожного вокзала во Львове. Также вскоре присоединятся вокзалы Ужгорода, Ивано-Франковска и Черновцов.

Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, они должны указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются "Укрпочте", которая к моменту прибытия эвакуационного поезда до вокзала города-назначения организует все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.

"Начиная с 17 мая, работники "Укрпочты" на территории центрального железнодорожного вокзала Львова ежедневно проводят денежные выплаты пассажирам двух эвакуационных поездов. Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн", - добавили в пресс-службе.

Как сообщала "Страна", в Украине продолжают работать программы для вынужденных переселенцев: по 2 тыс. грн от правительства предоставляются каждому взрослому и по 3 тыс. грн - на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Оформление справки ВПО и соцвыплаты для себя и детей теперь можно осуществить в приложении "Дия" на смартфонах.

Напомним, "Укрзализныця" запускает поезд из Ужгорода на Сумы и Чернигов, чтобы переселенцы могли вернуться домой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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