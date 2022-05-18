Теперь на железнодорожных вокзалах, куда прибывает поезд Киев - Ивано-Франковск, играет песня "Стефания" группы Kalush Orchestra, победителя Евровидения-2022.

Отметим, что сам поезд сейчас официально носит название "Стефания - экспресс".

Глава правления украинского железнодорожного перевозчика "Укрзализныця" Александра Камышина сообщал, что вокзалы Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".

Ранее мы писали, что лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после выступления на Евровидении обратился к зрителям и прокричал: "Я прошу всех вас. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас!" .

Кроме того, после своей победы на Евровидении 2022 в Турине группа Kalush Orchestra выпустила клип на песню "Стефания", с которой выиграла музыкальный конкурс. Клип снят в городах под Киевом, по которым прошла война. В ролике на фоне тотальных разрушений и сожженной земли женщины в военной форме несут на руках ребенка. Это матери, которые защищают своих детей, военные, несущие детей матерям.