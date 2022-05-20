Сегодня начинается важный этап для участников национального мультипредметного теста (НТМ), который в этом году сдают выпускники вместо традиционного ВНО. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.



По его словам, до 7 июня (включительно) продлится этап подтверждения участия в основной сессии НМТ. Он будет осуществляться через информационную страницу:

с 20 мая по 7 июня,

с 21 июня по 7 июля.

Таким образом, выпускники, которые с 20 мая по 7 июня 2022 года не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

"Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ", - говорится в сообщении.

Также в МОН обращают внимание, на важность внимательности при выборе населенного пункта, ведь эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

Ранее "Страна" рассказывала в деталях, как будет проходить единый тест, которым в этом году заменят ВНО.

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