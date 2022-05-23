Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" (Harpoon) и пусковые установки для них.

Об этом заявил на брифинге 23 мая глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Гарпун" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.

Глава Минобороны добавил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, в которые входят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другая бронетехника. Также государства предложили обучать украинских военных и модернизировать украинские военные системы.

Как рассказал Остин, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что к группе впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.

"Это важная новость. Ракеты Harpoon бьют на расстояние в 300 километров. В Украине надеются с их помощью разблокировать украинские порты, поражая российские корабли на дальних подступах", - прокомментировал слова Остина Телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем недавно в Пентагоне опровергали информацию о планах США уничтожить Черноморский флот России.

Как писала "Страна", на днях СМИ писали о планах США передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".