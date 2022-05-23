Уже 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам онлайн-встречи глав военных ведомств более чем 40 государств.

В частности, по словам главы Пентагона, Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

В то же время Дания передала противокорабельные ракеты "Гарпун", способные добивать до российских кораблей, блокирующих украинские порты.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае продолжения войны в странах-поставщиках советского вооружения могут иссякнуть оружейные запасы.

Также "Страна" сообщала, что по словам главы Евродипломатии Жозепа Борреля, в Евросоюзе заканчиваются запасы военной техники, потому что ее передали Украине.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.