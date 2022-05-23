Министры обороны более 40 стран приняли участие во втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально

Об этом сообщает CNN.

Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за участие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в апреле, особо отметив военную технику Австралии, Канады и Великобритании, которую они предоставили Украине после этой встречи.

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины и представитель военной разведки Украины.

К встрече также присоединились пять новых стран, которые не присутствовали на базе Рамштайн в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

Ранее мы писали, что Олаф Шольц и немецкое правительство более месяца блокируют поставки БМП Marder в Украину.

Также "Страна" сообщала, что по словам главы Евродипломатии Жозепа Борреля, в Евросоюзе заканчиваются запасы военной техники, потому что ее передали Украине.