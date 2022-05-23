Глава Пентагона Ллойд Остин присутствовал на встрече с министрами обороны 40 стран. Фото: Twitter

Министры обороны более 40 стран приняли участие во втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально

Об этом сообщает CNN.

Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил министров обороны других 40 стран за участие и подчеркнул прогресс, достигнутый после первой встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии в апреле, особо отметив военную технику Австралии, Канады и Великобритании, которую они предоставили Украине после этой встречи.

К виртуальной встрече присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины и представитель военной разведки Украины.

К встрече также присоединились пять новых стран, которые не присутствовали на базе Рамштайн в прошлом месяце: Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

Министры обороны 40 стран обсудили Украину

Ранее мы писали, что Олаф Шольц и немецкое правительство более месяца блокируют поставки БМП Marder в Украину.

Также "Страна" сообщала, что по словам главы Евродипломатии Жозепа Борреля, в Евросоюзе заканчиваются запасы военной техники, потому что ее передали Украине.

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