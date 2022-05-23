Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его правительство блокирует поставки Украине боевых машин пехоты Marder. В то время как концерн Rheinmetall готов предоставить около сотни таких бронемашин, его заявка до сих пор не рассмотрена немецкими властями.

Об этом пишет издание Bild.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", - сообщает издание.

Речь идет об отказе правительства ФРГ передать Украине 32 БМП Marder, которые находятся в распоряжении Министерства обороны ФРГ. После незначительного ремонта их можно продолжить использовать.

Bild пишет, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность в течение шести недель.

"Если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом", - приходит к выводу Bild.

Напомним, в Германии политики продолжают критиковать канцлера Олафа Шольца за нерешительность в вопросе отправки оружия Украине.

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Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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