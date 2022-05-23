В Германии политики продолжают критиковать канцлера Олафа Шольца за нерешительность в вопросе отправки оружия Украине.

В частности, депутат германского бундестага Родерих Кизеветтер в эфире телеканала ARD, рассуждая о том, почему немецкое правительство не заказало самоходные зенитные установки Gepard и БМП Marder для Украины, несмотря на готовность оборонно-промышленного комплекса начать соответствующую работу, предположил, что Шольц не заинтересован в победе Украины.

"Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны", - заявил депутат германского бундестага Родерих Кизеветтер.

"Я думаю, что он тянет время", - сказал Кизеветтер.

Ранее Шольца за это критиковал глава партии ХДС Фридрих Мерц.

Отметим, что вчера канцлер заявил о "принятом решении" начать поставки тяжелого вооружения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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