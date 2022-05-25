Несмотря на увеличивающиеся в геометрической прогрессии обстрелы Северодонецка, значительная часть жителей остается в городе.

Об этом рассказал ВВС американский боевой медик Энтони Кейси, до последних дней работавший в городе волонтером.



"Когда ездишь по городу, видишь людей на велосипедах, или просто прогуливающихся, пока рядом с ними взрываются дома. Они никуда не спешат и просто продолжают заниматься своими делами", - рассказал Кейси.



"Кто-то считает, что власть захватят россияне, и их жизнь станет гораздо лучше. Некоторых людей мы убеждали уйти с нами, и остающиеся стыдили уходящих", - добавил он.



Также, по словам Кейси, есть люди, которые находятся в полном шоке.

"Мы приходим к ним домой, спрашиваем, нужна ли эвакуация, а они боятся выйти из дома. Они говорят: "Это все, что у меня есть, куда я пойду?" - объяснил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник пытается установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

В ночь с 24 на 25 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, отказались от усилий по окружению крупных украинских формирований на востоке Украины и вместо этого пытаются обеспечить меньшее окружение и сосредоточиться на Северодонецке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.