Прошло уже три месяца войны в Украине.

Анализируем, что происходило на 90-й день.

Окружая Луганскую область

Еще вчера вечером ситуацию на фронте обрисовал главный спикер Банковой по военным вопросам Алексей Арестович. На сегодня она мало изменилась.

По его словам, Северодонецк находится в полуокружении, бои шли на его окраинах. Угроза полного окружения города - реальная. В случае падения город станет "вторым крупным успехом противника после Мариуполя".

Западнее Попасной (Луганская область) российские войска в последние дни "имели успех", продвинувшись на 10 километров. "Там они достигли населенных пунктов, из которых могут обстреливать трассу Лисичанск - Бахмут", - объяснил Арестович.

Как обстреливается эта трасса - уже поступают видео, которые говорят сами за себя.

Из-за этих обстрелов снабжать войска становится все сложнее.

При этом Арестович опроверг российские сообщения о том, что противник вошел в Лиман. Хотя сегодня об этом продолжили говорить с российской стороны. А ближе к вечеру "глава ДНР" Пушилин заявил, что российские войска контролируют уже половину города.

В утренней сводке Генштаба отмечается, что противник улучшил свои позиции у Васильевки, которая выходит на трассу Лисичанск-Бахмут.

По данным канадского журналиста Нила Хауэра, который сейчас в этом регионе, россияне вышли на эту трассу в двух километрах от Соледара. Других подтверждений этой информации нет.

Накануне вечером ВСУ заявляли также, что РФ хочет переправиться через Северский Донец в районе границы двух областей - Донецкой и Луганской - с прицелом на город Северск, контролирующий еще одну дорогу из Лисичанска в сторону Лимана.

То есть цель противника - перерезать все коммуникации между регионами, завершив окружение украинской группировки на Луганщине.

Светлодарск под триколором

При этом официальные сводки ничего не сообщили о Мироновском - поселке в районе Светлодарска Донецкой области, на юго-запад от Попасной. Россияне еще вчера говорили, что захватили его, и утром это подтвердил американский "Институт изучения войны".

Но главная новость этого утра - захват уже собственно Светлодарска. В российских телеграм-каналах появились фото и видео, как над мэрией города подняли флаг РФ.

О том, что противник подошел вплотную к Светлодарску, наступая со стороны Попасной, подтверждала и Украина. А в "ДНР" вчера заявили, что украинские силы покинули город и отошли к Бахмуту, чтоб избежать окружения.

Теперь со стороны Светлодарска противник может наступать на Бахмут с юга, а также атаковать украинские позиции к северу от Горловки. В Светлодарске находится крупнейшая в Украине теплоэлектростанция - Углегорская. Тут, на так называемой «светлодарской дуге» шли ожесточённые бои в 2016-2017 годах. Теперь ВСУ с этих позиций ушли.

Днем Украина подтвердила потерю города. Глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко сказал "Свободному радио", что россияне вошли в город утром 24 мая и уже вывесили на администрации свой флаг. Российские телеграм-каналы пишут, что город был занят при участии ЧВК "Вагнер".

Канадский журналист Нил Хауэр, который сейчас находится на Донбассе, заявил, что россияне уже выдвинулись из Светлодарска на север и взяли село Видродження в 20 километрах от Бахмута.

Новая тактика по Авдеевке и С-400 в Крыму

В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке, которую атакуют уже два месяца. Впервые в "ДНР" объявили тактику, которой будут руководстваться.

Представитель "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что город в лоб штурмовать не будут, а намерены окружить его, после чего предложат украинским войскам в нем сдаться.

"У нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними будем вести переговоры", - сказал Басурин.

Аналогичную информацию озвучивают командиры российских и "ДНР"-овских подразделений. Они говорят, что укрепления в Авдеевке очень мощные, поэтому было принято решение сначала отрезать здешние части ВСУ от снабжения, после чего "постепенно" штурмовать укрепления.

А вот на Черноморском и Херсонском театре россияне, судя по всему, готовятся к обороне. Ранее поступали сообщения, что противник укрепляется под Николаевом.

Сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что Россия разворачивает на северо-западе Крыма зенитно-ракетные комплексы С-400.

По его мнению, это делается с целью усиления морской блокады одесских портов. Но понятно, что ЗРК покрывает из Крыма и территорию юга Украины.

Также в Черном море продолжается маневрирование кораблей российского флота, в том числе с ракетным вооружением. Вчера Братчук заявлял, что к Одессе идет вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Макаров".

Поможет ли "Гарпун" разблокировать порты?

С Черным морем напрямую связан вопрос передачи Украине американских антикорабельных ракет "Гарпун" для преодоления российской блокады Черного моря. Дальность стрельбы этих ракет достигает 300 км.

Этого достаточно, чтобы угрожать российским кораблям, которые блокируют Украину с моря.

Вчера после встречи военных министров западных держав по Украине, стало официально известно, что Дания передаст Киеву ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Но будут ли теперь ими расстреливать российский флот с дальнего расстояния - пока вопрос.

Начальник штабов США Марк Милли заявил, что на данном этапе ракеты "Гарпун" не смогут поспособствовать возобновлению коммерческих перевозок. То есть деблокады не произойдет. При этом, по мнению генерала, они помогут не допустить высадки морского десанта в Одессе.

Это заявление можно трактовать двояко.

Во-первых, приняв его как есть - то есть, что "Гарпуны" будут бить по морскому десанту противника.

Во-вторых, как "успокоительное" для России, которая может воспринять поставки таких ракет как повод к эскалации конфликта с вовлечением в него НАТО (чего в Альянсе не хотят).

Ведь в теории "Гарпун" добивает от побережья Одесской области даже до Севастополя.

Также можно предположить, что россияне смогут продолжать блокаду даже после успешных ударов по их кораблям. Топить идущие к Одессе суда можно с подводных лодок, кораблей, стоящих вне досягаемости "Гарпунов", а также береговой артиллерией Крыма или авиацией.

В общем версия о том, что новые ракеты будут спасать Одессу от десанта, выглядит пока наиболее рабочей. Она же говорит и о том, что НАТО лично участвовать в деблокаде не готово.

Британия на данный момент не собирается отправлять свои военные корабли в Черное море, чтобы разблокировать украинские порты, заявил представитель правительства.

"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти способы для возобновления экспорта зерна из Украины. Но в настоящее время у нас нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявил он.

Таким образом он опроверг сообщение Times о создании "защитного коридора" из Одессы, чтобы возобновить поставки продовольствия оттуда. По данным газеты, главы МИД Британии и Литвы обсуждали потенциальный план по отправке в Черное море военных кораблей для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.

Правда, для этого нужно, чтоб Турция дала разрешение на проход военных судов, чего она пока не делает.

И еще важный момент о вчерашней встрече в "Рамштайне", от которой много ждали в отношении поставок оружия. Сигналы со стороны Украины звучат пока не то чтобы слишком позитивные.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что оружия по-прежнему не хватает, особенно в свете битвы за Донбасс.

"Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе - это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны", - написал он в Twitter.

Еще одним маркером стало молчание американцев по поводу систем РСЗО. Украина накануне встречи в "Рамштайне" заявляла, что на сейчас это ключевая потребность для ВСУ.

Арестович говорил, что вопрос может решиться на встрече военных министров 23 мая. Накануне об этом заявлял и Зеленский. Но пока никаких сигналов насчет РСЗО нет.

А вот гаубицы из США уже на фронте используются. Газета The New York Times опубликовала об этом репортаж. Журналисты побывали в 55-й артиллерийской бригаде, которая первой применила эти орудия на фронте.

По словам украинских офицеров, две недели назад они получили около дюжины гаубиц и к минувшему воскресенью произвели 1876 выстрелов. Разными типами снарядов украинские артиллеристы за это время уничтожили не менее трех российских бронемашин и нескольких десятков солдат.

Украинцы заявили американским репортерам, что эти гаубицы приближают победу над врагом.

Правда, издание делает здесь оговорку: "насколько приближает, остается неясным". "Артиллерия во многом зависит от количества. Русские - одна из крупнейших артиллерийских армий, с которыми вы можете столкнуться", - заявил изданию Майкл Кофман, директор по изучению России института C.N.A. в Арлингтоне.

Расстрел на месте. Новые идеи Рады

Большой резонанс в Украине вызвала новая инициатива нардепа от "Слуг народа" Марьяны Безуглой.

Сегодня из Рады отозвали ее очередной скандальный законопроект, позволяющий расстреливать военных за неподчинение.

Безуглая предлагала разрешить офицерам в боевой обстановке дать право убивать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции или место дислокации. Это следует из текста документа.

Право применять оружие против нарушителей устава (или отдавать приказ подчиненным применить его) у командиров есть и сейчас, но там есть оговорка "при этом не приводя к смерти военнослужащего". Безуглая же предлагала эту фразу убрать из устава внутренней службы ВСУ.

В пояснительной записке к документу говорилось, что принятие этого закона позволит прекращать уголовное правонарушение, связанное с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику и самовольным уходом с боевых позиций в районах выполнения боевых заданий.

В комментарии "Стране" один из подписантов документа, депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, ранее заявил, что данная норма уже была предусмотрена в соответствующем уставе ВСУ, но оговорка о непричинении смерти военнослужащего делала эту норму полумертвой.

"Как возможно использовать огнестрельное оружие в условиях той обстановки, которая требует ее использования, при этом быть уверенным, что это не приведет к смерти военнослужащего? Это с практической точки зрения невозможно. Поэтому норма по сути была полумертвой. В данном случае мы предложили рассмотреть этот момент Комитету по нацбезопасности. Более того, Комитет принял эту норму за основу в целом в заключении комитета", - объяснил депутат.

Он высказал уверенность, что "если это вызвало такой неадекватный общественный резонанс", то норму отзовут, что и произошло на следующий день.

До этого Марьяна Безуглая предлагала еще один резонансный законопроект, под которым депутаты потом отозвали подписи.

Законопроект №7381 предлагал лишать украинского гражданства мужчин, выехавших за границу во время войны без уважительной причины и не вернувшихся в течение 30 дней.

Казалось бы, указанные законопроекты - это некий законодательный "спам".

С другой стороны, все они четко клонят к одному: ужесточению мобилизации и армейского режима.

Марьяна Безуглая у "слуг" курирует нацбезопасность и разведку. Поэтому не исключено, что эти идеи она вносит, судя по всему, не в качестве импровизации. А как пробный шар, чтобы прощупать, готово ли общество к таким нововведениям.

А это может говорить о том, что действительно есть проблемы.

Так, идея Безуглой о "расстрелах на месте" появилась на фоне скандала со 115-й бригадой из Северодонецка, которая начала жаловаться на плохие условия содержания, за что бойцы были отправлены в СИЗО как дезертиры.

Также было несколько аналогичных историй с "отказниками" из территориальной обороны, о которых мы рассказывали здесь.

Прогнозы по поводу войны

Украинские военные зайдут на территорию Крыма до конца года, заявил сегодня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Он считает, что ресурс для ведения войны у РФ ограничен 12 месяцами, а дальше РФ ждет либо смена политического руководства, либо распад страны на три и более государств.

По прогнозу Буданова, война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года, но до конца года война не закончится.

К августу новое вооружение уже будет находиться в ВСУ и активно начнет использоваться в боевых действиях.

Активное ведение боевых действий с захватами населенных пунктов, по его прогнозу, должно значительно сократиться до конца года и свестись почти к нулю.

Впрочем, прогнозы Кирилла Буданова всегда отличаются известным радикализмом. На Западе, как мы видим, многие не разделяют оптимизма главы ГУР и предлагают договариваться с Россией.

Однако и Россия пока скептически к таким договоренностям относится.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня раскритиковал мирный план Италии по прекращению войны в Украине.

Он написал в Telegram, что у него появилось впечатление, будто план "готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет".

По его словам, пункт про членство в ЕС - "вранье", и что Украину в ЕС не ждут.

Предложение о сохранении Донбасса в составе Украины он назвал "явным бредом", заявив, что "республики обратно не вернутся", а о Крыме в составе Украины нзвал "хамством в адрес России", угрозой ее территориальной целостности и поводом для начала войны.

Также он заявил, что такие планы - "попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо" и пригрозил, что "в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры" (намекая, вероятно, на ядерный удар).

Впрочем, многие вопросы будут решаться не в Украине и не в России. Судьба антироссийских санкций, к примеру, сейчас в руках Индии.

По этому поводу в Токио прошла встреча лидеров стран, входящие в группу QUAD (США, Япония, Австралия и Индия). Они обсуждали вопросы безопасности и экономики, включая растущее влияние Китая и разногласия по поводу российского вторжения в Украину.

Главная задача встречи - побудить Индию присоединиться к антироссийским санкциям, которые она игнорирует, рекордно наращивая импорт российской нефти. Получится ли - увидим по действиям Индии в ближайшее время.