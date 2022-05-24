Из Верховной Рады отозвали скандальны законопроект, позволяющий офицерам убивать солдат.

Это следует из информации на сайте Верховной Рады.

Скриншот: Верховна Рада України

Напомним, что народная депутат из "Слуги народа" Марьяна Безуглая зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предлагает разрешить офицерам в боевой обстановке убивать солдат, которые не выполняют их приказы или самовольно покидают боевые позиции или место дислокации.

Депутаты из "Слуги народа" сразу отреагировали на это и заявили, что за такой законопроект Рада точно голосовать не будет. Нардеп Александр Бакумов в комментарии "Стране" заявил, что он будет отозван из Верховной Рады. Не прошло и пол дня с момента комментария, а законопроект уже отозвали.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях №7194. Он позволяет отбирать имущество у тех, кто поддерживает российскую агрессию. Однако санкции в виде конфискации активов будут вводиться после решения Верховного суда Украины, а не просто по итогам расследований.