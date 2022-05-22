Верховная Рада закрыла сегодняшнее пленарное заседание, поскольку партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" взяли перерыв.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Он публикует список из 16 законопроектов, которые сегодня успел поддержать парламент.

№7389, №7390 - продление военного положения и общей мобилизации до 23 августа - 320 и 315 голосов;

№7337 - возможность выбора банка для получения военных пенсий (ранее был только ОщадБанк) - принято за основу, 292 голоса;

№0074 - выход из Соглашения с СНГ о борьбе с незаконной миграцией - 287 голосов;

№0084 - выход из Соглашения с СНГ о Совместном аграрном рынке - 287 голосов;

№0145 - выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне - 274 голосов;

№0146 - денонсация Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения - 292 голосов;

№0150 - ратификация договора гарантии под кредит в размере 34 млн долларов США от МБРР (для Укргидроэнерго) - 295 голосов;

№7214 - техническое вето Президента к закону о запрете "рашистской" символики (добавилось еще запрет общественных организаций, поддерживающих агрессию) - 313 голосов;

№7073 - отчет ВСК о нарушении прав детей - 310 голосов;

№7395 - возможность обновления поврежденных рекламных конструкций во время действия военного положения - принят в целом, 301 голосов;

№7313 - запрет лекарственных средств из РФ и Белоруссии - принят в целом, 299 голосов;

№7361 - продление срока деятельности временного состава Нацагенства по обеспечению качества высшего образования - принят в целом, 304 голосов;

№7293 - расширение возможностей получения профессионального образования - принят за основу, 306 голосов;

№7200 - обеспечение законного представительства детей во время их пребывания за границей с работниками соответствующих учреждений - принят в целом, 307 голосов;

№5876 - закон о налоговых льготах для производителей украиноязычных аудиокниг - принят в целом, 299 голосов.

Также на сегодняшнем заседании выступил президент Польши Анджей Дуда. Пошутил про жюри на "Евровидении" и заявил, что Украина должна быть в ЕС.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

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