В Раде появилась группа "Восстановление Украины". Список ее членов
В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Відновлення України" ("Восстановление Украины"), что несколько дней назад прогнозировала "Страна". Сопредседатели депутатской группы - Максим Ефимов (предприниматель и депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ, близок к нардепу-предпринимателю Вадиму Столару).
Всего в состав депутатской группы вошло 17 человек, Telegram-каналы публикуют список депутатов. Туда вошли все люди Столара, вышедшие ранее из ОПЗЖ, а также вышедший из этой же фракции харьковский предприниматель Фельдман.
Там же оказалось и часть нардепов из группы Доверие. А также исключённый из фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко.
- Игорь Абрамович - соглава
- Максим Ефимов - соглава
- Анатолий Бурмич
- Олег Воронько
- Валерий Гнатенко
- Артем Дмитрук
- Дмитрий Исаенко
- Игорь Киселев
- Александр Ковалев
- Александр Лукашев
- Владимир Мороз
- Татьяна Плачкова
- Наталья Приходько
- Антонина Славицкая
- Вадим Столар
- Александр Фельдман
- Александр Юрченко
Как писала "Страна" эта группа будет ориентироваться на Столара. Ее политике будет полностью лояльна Офису президента.
Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают люстрировать всех депутатов Верховной Рады, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы".
Также "Страна" писала, что Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.