В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Відновлення України" ("Восстановление Украины"), что несколько дней назад прогнозировала "Страна". Сопредседатели депутатской группы - Максим Ефимов (предприниматель и депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ, близок к нардепу-предпринимателю Вадиму Столару).

Всего в состав депутатской группы вошло 17 человек, Telegram-каналы публикуют список депутатов. Туда вошли все люди Столара, вышедшие ранее из ОПЗЖ, а также вышедший из этой же фракции харьковский предприниматель Фельдман.

Там же оказалось и часть нардепов из группы Доверие. А также исключённый из фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко.

Игорь Абрамович - соглава

Максим Ефимов - соглава

Анатолий Бурмич

Олег Воронько

Валерий Гнатенко

Артем Дмитрук

Дмитрий Исаенко

Игорь Киселев

Александр Ковалев

Александр Лукашев

Владимир Мороз

Татьяна Плачкова

Наталья Приходько

Антонина Славицкая

Вадим Столар

Александр Фельдман

Александр Юрченко

Как писала "Страна" эта группа будет ориентироваться на Столара. Ее политике будет полностью лояльна Офису президента.

Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают люстрировать всех депутатов Верховной Рады, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы".

Также "Страна" писала, что Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.