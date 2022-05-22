Бывшие депутаты из ОПЗЖ создали в Раде группу Відновлення України. Фото: Страна

В Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Відновлення України" ("Восстановление Украины"), что несколько дней назад прогнозировала "Страна". Сопредседатели депутатской группы - Максим Ефимов (предприниматель и депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ, близок к нардепу-предпринимателю Вадиму Столару).

Всего в состав депутатской группы вошло 17 человек, Telegram-каналы публикуют список депутатов.  Туда вошли все люди Столара, вышедшие ранее из ОПЗЖ, а также вышедший из этой же фракции харьковский предприниматель Фельдман.

Там же оказалось и часть нардепов из группы Доверие. А также исключённый из фракции "Слуга народа" после коррупционного скандала нардеп Юрченко.

  • Игорь Абрамович - соглава
  • Максим Ефимов - соглава
  • Анатолий Бурмич
  • Олег Воронько
  • Валерий Гнатенко
  • Артем Дмитрук
  • Дмитрий Исаенко
  • Игорь Киселев
  • Александр Ковалев 
  • Александр Лукашев
  • Владимир Мороз
  • Татьяна Плачкова
  • Наталья Приходько
  • Антонина Славицкая
  • Вадим Столар
  • Александр Фельдман
  • Александр Юрченко

Відновлення України состав группы

Відновлення України состав группы

Как писала "Страна" эта группа будет ориентироваться на Столара. Ее политике будет полностью лояльна Офису президента.

Ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают люстрировать всех депутатов Верховной Рады, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы".

Также "Страна" писала, что Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.

 

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