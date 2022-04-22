Народный депутат Григорий Суркис выехал в установленном законом порядке на лечение в Польшу.

Об этом заявила его пресс-служба, пишет "Интерфакс-Украина".

"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки – лечение", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Григория Суркиса задержали на государственной границе при попытке покинуть Украину и вывезти через "зеленый коридор" 13 дорогих часов без внесения их в декларацию.

Пресс-служба Суркиса рассказала, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.

"После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал часы своим помощникам, которые остались в Украине. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу", – сообщила пресс-служба.

Ранее мы писали, что Суркисы опровергли информацию о незаконном вывозе из Украины $17 млн и показали документы из Венгрии.

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