Сегодня, 25 мая, продолжаются 91-ые сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Здесь россияне совершили попытки штурмовых и наступательных действий в районах Долгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, но с потерями отошли.

Об этом говорится в вечерней сводке украинского Генштаба.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений вооруженных сил Беларуси. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения, военной техники и осуществление маршей.

На Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. С целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения ВСУ. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Долгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, а также Северодонецка и Новозвановки в Луганской области.

Противник также предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Как писала "Страна", в Минобороны опровергли отступление ВСУ на Донбассе и рассказали о манёврах украинской армии.

Также есть информация военных экспертов о том, что Россия начнет наступление на Славянск и Краматорск после захвата Северодонецка.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.