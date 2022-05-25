Луганская область полностью осталась без централизованного газоснабжения из-за обстрела последней целой газораспределительной станции.

Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.

В результате обстрела пострадал работник станции, который осуществлял регулирование автоматики.

На вчерашний день газ в регионе был только у 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а запасов топлива хватило бы на полтора месяца. Теперь же газ отсутствует повсюду.

Также область по-прежнему остается полностью обесточенной и без централизованного водоснабжения.

Ранее появилась информаци, что армия РФ вышла на трассу Бахмут - Лисичанск, из-за чего украинские войска на Луганщине могут оказаться в окружении.

Однако Гайдай опровергает, что Россия отрезала трассу Лисичанск-Бахмут. По ней даже продолжают вывозить людей.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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