В ночь с 24 на 25 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, отказались от усилий по окружению крупных украинских формирований на востоке Украины и вместо этого пытаются обеспечить меньшее окружение и сосредоточиться на Северодонецке.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

"Это изменение в российском подходе позволяет постепенно наступать, но ценой отказа от нескольких намеченных направлений наступления и отказа от запланированного Кремлем глубокого окружения украинских сил на востоке Украины", - считают эксперты организации.

Сообщается, что 24 мая российские силы по-прежнему отдавали приоритет атакам на Лиман, а не на Славянск, вероятно, для поддержки неглубокого окружения украинских войск к северо-западу от Северодонецка.

По данным Института изучения войны, украинские силы, вероятно, проводят контролируемый отход к юго-западу от Попасной возле Бахмута, чтобы защитить украинские линии снабжения от российских наступлений.

Кроме того, сообщается, что российские силы пытаются отбить Терновую на севере Харьковской области и пытаются укрепить оборонительные позиции у границы с Россией от контрнаступления Украины.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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