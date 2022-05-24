В Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и в ряду других неподконтрольных города украинские партизаны начали развешивать листовки, на которых обращаются к русским оккупантам с призывом покинуть нашу землю.

Фотографии листовок публикует Генштаб.

"Украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов", - пишет Генштаб ВСУ

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.