Запорожская областная военная администрация рассказала подробности о покушении на назначенного россиянами "мэра" Энергодара Андрея Шевчика.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ОВА.

ОВА подтверждает, что Шевчик ранен в результате взрыва, произошедшего в подъезде дома, где проживает его мать.

"Мэр" и его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

"При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему", - говорят власти Запорожской области.

Они сообщают, что после покушения россияне начали обыски - искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили досмотр на блокпостах. Кроме того, к 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин. В противном случае угрожают штрафами.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что Андрея Шевчика - "главу военной администрации", назначенного оккупантами, пытались убить. Сообщалось, что он был ранен в результате взрыва в доме его матери. Его доставили в больницу. По данным СМИ, он находится в реанимации. Также была информация и о ранении охранников.

Кроме того, публиковались фото подъезда дома, где находится квартира матери. Судя по кадрам, он был заминирован.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

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