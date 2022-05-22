Сегодня утром в Энергодаре, который находится в оккупации, была совершена попытка убийства местного "гауляйтера" Андрея Шевчика - "главы военной администрации", назначенного оккупантами.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Энергодар сегодня".

По сообщению канала, Шевчик получил ранения и был доставлен в больницу, сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Также пострадали два его охранника.

Фото: Telegram/Энергодар сегодня

"Сегодня утро началось не с кофе. В 8:30 жители проснулись от взрыва, прогремевшего на Улице Курчатова, 38", - пишет издание, уточняя, что в этом доме живет мать Шевчика. К ней он наведывался каждое утро, так что подстеречь его здесь было несложно.

Судя по фото, был заминирован подъезд.

Скриншот: Telegram/Энергодар сегодня

Ранее мы писали, что Алексей Арестович призвал население к "рельсовой войне" в тылу российских войск. Он предлагает партизанить и подрывать составы, по которым россияне сейчас подбрасывают подкрепление.

Также "Страна" рассказывала, что в Мелитополе партизанами ликвидированы российские военные высокого ранга.