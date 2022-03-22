В Ужгороде задержали группу диверсантов, которые, как считают спецслужбы, готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского и беспорядки в правительственном квартале Киева.

Информацию о задержании подтвердил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Журналист Виталий Глагола сообщил подробности истории: по данным спецслужб, под видом отряда территориальной обороны диверсанты должны были выдвинуться в Киев, и там устроить диверсии правительственном квартале, в том числе и покушение на Зеленского.

По словам Глаголы, в группу входили около 25 человек. Задержание произошло 21 марта.

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