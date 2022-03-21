Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о том, сколько в Украине задержано диверсантов и кто идет на военное преступление. Он опубликовал эту статистику у себя на странице Facebook.

Министр рассказал, что большинство диверсантов, пойманных в Украине - граждане Украины.

"Некоторые из задержанных приехали с временно оккупированных территорий или из других стран. У кого-то только вид на жительство. Кое-кто вроде бы постоянно находился в Украине, но изредка пересекал границу с Россией, где и был завербован, а впоследствии вернулся выполнять задачи своих хозяев", - объяснил Монастырский.

Также он привел статистику по преступлениям против нацбезопасности.

"За 25 дней российского вторжения в Украину зарегистрировано 1271 преступление против национальной безопасности. Из них 922 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины, 244 – за государственную измену, 48 – за диверсионные преступления и 57 – за другие".

Он попросил граждан обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения, за теми, у кого есть оружие, но они не являются бойцами ТОР или ВСУ.

"В случае обнаружения подозрительных лиц звоните на 102 или по номерам, указанным на странице Национальная полиция Украины, обращайтесь в наши территориальные подразделения", - добавил министр.

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