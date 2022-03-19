В Министерстве внутренних дел рассказали, что ежедневно украинские правоохранители задерживают лиц, работающих в пользу врага. Диверсантов выявляют благодаря бдительности граждан.

Об этом МВД сообщает в Telegram.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин призвал украинцев быть внимательными и осторожными, а также рассказал, как себя выдают диверсанты и привел перечень признаков, по которым можно определить членов ДРГ:

слабо ориентируются на местности;

не владеют украинским языком;

имеют при себе оружие;

отводят взгляд;

пытаются убежать.

"Если вы заметили такие признаки – немедленно звоните в полицию или в Службу безопасности Украины", - сказал Енин.

Замминистра внутренних дел добавил, что сегодня, 19 марта, Нацполиция Украины отработала информацию о ДРГ. Были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, паспорта СССР и пропагандистские материалы. Такие случаи зафиксированы в Одесской, Луганской и Донецкой областях.

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