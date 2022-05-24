Появились спутниковые снимки кораблей РФ, груженных украденным украинским зерном в порту оккупированного Севастополя. Снимки сделала технологическая компания Maxar Technologies, передает CNN.

На фото 19 и 21 мая попали два сухогруза под российским флагом - Матрос Позинич и Матрос Кошка, которые швартуются и загружаются, вероятно, зерном.

В аннексированном Крыму выращивают немного зерна, в отличие от частично захваченных Россией Херсонской и Запорожской областей, следовательно, зерно, скорее всего, с материковой части Украины.

Фото: Maxar Technologies

По данным сервиса отслеживания кораблей MarineTraffic, оба судна уже покинули порт: Матрос Позинич идет через Эгейское море, направляясь якобы в Бейрут, а Матрос Кошка все еще находится в Черном море.

Ранее в этом месяце Матрос Позинич уже перевозил зерно. Сначала сухогруз направлялся в Египет, однако ему запретили вход в Александрию, а затем и в Бейрут. В результате судно пришвартовалось в сирийской Латакии.

Фото: Maxar Technologies

Ранее в этом месяце Матрос Позинич выполнил аналогичную миссию: загрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Сначала сухогруз направлялся в Египет, однако ему запретили вход в Александрию, а затем и в Бейрут. В результате судно пришвартовалось в сирийской Латакии.

Мы рассказывали, что Россия массово ворует зерно и другое продовольствие с оккупированных территорий Украины. Только с территории механизированного зернохранилища в Запорожской области РФ украла 1200 тонн зерна.

Также мы рассказывали, что в Запорожской области Россия украла подсолнечное масло, заготовленное на экспорт.