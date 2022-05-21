Россия продолжает вывозить зерно с захваченных территорий. Сегодня РФ вывезла уже 1200 тонн зерна с территории механизированного зернохранилища в Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Запорожского направления Руслан Ткачук в Facebook.

Речь идет о предприятии ООО "Благовещенский зернопродукт" в г. Каменка-Днепровская Васильевского района.

Также о вывозе зерна из элеваторов заявляют жители с. Малая Белозерка, где оккупанты забрали зерно у фермеров и паевиков, сообщает Запорожская администрация.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что РФ продает украденное в Украине зерно.

При этом плановый объем производства зерна в Украине уменьшился на 35% в сравнении с прошлогодним.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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