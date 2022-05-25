Утром в среду, 25 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки. В связи с недостаточным количеством запасов высокоточного ракетного оружия, противник осуществляет поиск других способов поражения критически важных и военных объектов на территории Украины.

Сводка обнародована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, к северу от Харькова у границы с Россией продолжается штурм противником села Терновое, успеха там противник не имел.

На границе Харьковской и Донецкой областей враг безуспешно штурмовал село Пасека на западном берегу Северского Донца.

Кроме того, сообщается, что противник ведёт боевые действия в районе города Лиман.

Генштаб также пишет, что идут боевые действия за Северодонецк (другой конкретики нет), от Бахмута противник наступает в сторону Яковлевки, Троицкого и Камышевахи. Яковлевка расположена к северу от стратегической трассы Лисичанск-Бахмут.

Троицкое, как сообщал вчера Институт изучения войны (США), уже захвачено противником на пути в Светлодарск.

О потере Светлодарска в сводке не упоминается, хотя это уже подтвердили власти ещё вчера.

Также сообщается, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили шесть БПЛА типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.