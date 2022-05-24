ВСУ нанесли удар по оккупантом с помощь беспилотника-камикадзе Switchblade, который Украина получила от США. В этот момент вражеские солдаты распивали алкоголь на танке.

Видео публикует пресс-служба Сил специальных операций.

"Российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина получила несколько сотен дронов-камикадзе Switchblade от США. Они бывают в двух модификациях - Switchblade 300 весом в 2,7 кг и Switchblade 600 - 23 кг.

Дроны типа Switchblade называют дронами-убийцами, дронами-камикадзе, барражирующими боеприпасами.

Также в апреле сообщалось, что производитель дронов-камикадзе "Switchblade" подарил Украине сто беспилотников "Quantix Recon".

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.