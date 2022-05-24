Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что до конца года украинские военные зайдут на территорию Крыма.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"До конца года мы (украинские военные - Ред.) должны как минимум зайти на территорию Крыма", - заявил он.

Буданов считает, что ресурс для ведения войны у России ограничен 12 месяцами, а дальше РФ ждет либо смена политического руководства, либо распад страны на три и более государств.

По прогнозу Буданова, война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года, но до конца года война не закончится. К августу новое вооружение уже будет находиться в ВСУ и активно начнет использоваться в боевых действиях.

Активное ведение боевых действий с захватами населенных пунктов, по его прогнозу, должно значительно сократиться до конца года и свестись почти к нулю.

Напомним, ранее Зеленский дал понять, что Украина не планирует возвращать Крым силой.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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