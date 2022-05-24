Глава ГУР прогнозирует, что украинские военные зайдут на территорию Крыма до конца года
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что до конца года украинские военные зайдут на территорию Крыма.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"До конца года мы (украинские военные - Ред.) должны как минимум зайти на территорию Крыма", - заявил он.
Буданов считает, что ресурс для ведения войны у России ограничен 12 месяцами, а дальше РФ ждет либо смена политического руководства, либо распад страны на три и более государств.
По прогнозу Буданова, война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года, но до конца года война не закончится. К августу новое вооружение уже будет находиться в ВСУ и активно начнет использоваться в боевых действиях.
Активное ведение боевых действий с захватами населенных пунктов, по его прогнозу, должно значительно сократиться до конца года и свестись почти к нулю.
Напомним, ранее Зеленский дал понять, что Украина не планирует возвращать Крым силой.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
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