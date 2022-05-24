Владимир Зеленский во время экономического форума в Давосе дал понять, что возвращать Крым силой Украина не планирует.

Об этом он заявил во время разговора в Украинском доме в Давосе.

"Понимаете, на сегодня, я уверен, что это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. С нашей стороны - это сотни тысяч убитых", - сообщил он.

Между тем ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что по итогам этой войны Крым будет отвоеван у России.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.