Российские войска заблокировали все выезды с Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. В самом Херсоне усилили патрулирование и увеличили количество блокпостов.

Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Оккупанты пытаются направить всех желающих выехать - в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов", - сообщил он.

Несколько дней назад мы публиковали видео, как в очереди на выезд из Херсона застряли тысячи машин. Россияне не выпускают мирных жителей уже давно.

Также назначенный россиянами "губернатор" Херсонщины заявил о планах на "включение" региона в РФ.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.