Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Херсонской области, которую российские военные оккупировали и переводят в рублевую зону, нужно максимально быстро запустить все заводы. Также, по словам Хуснуллина, в срочном порядке будут восстановлены все разрушенные дороги и мосты в регионе. Этим займется Россия, передает ТАСС.

Данная задача, по его словам, для российских властей станет первоочередным приоритетом. "Будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены", - добавил Хуснуллин, комментируя ситуацию.

Ранее "Страна" писала о том, что россияне не выпускают мирных жителей из Херсонской области. В очереди на выезд застряли тысячи машин.

Напомним, что недавно в Херсон приехал замглавы Совфеда РФ и заявил, что "Россия здесь навсегда". Кроме того, местные оккупационные "власти" планируют начать раздавать паспорта местному населению.

Однако люди массово выезжают из оккупированного региона. 20% жителей покинули территорию временно оккупированной Херсонщины, хотя официально "зеленых коридоров" нет. Кроме того, из самого Херсона выехали 45% местных жителей.

"Страна" разбиралась в том, что происходит с Херсоном и областью и что с ним собираются делать оккупанты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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