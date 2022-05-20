В оккупированном Херсоне развивается новый тренд - российские силовики находят людей, которые ранее плохо отзывались о России и ее армии в соцсетях и заставляют их извиняться на камеру.

В сети появилось видео, на котором жительница Херсона заявляет, что она "прошла курс денацификации" и извиняется за то, что ранее называла российских военных орками.

Женщина на видео называет свои имя и фамилию, а также домашний адрес.

"Позволяла себе грубые высказывания в адрес русских военнослужащих, называя их орками. Свою вину и неправоту я осознаю. Я прошла курс денацификации и извиняюсь перед гражданами Российской Федерации и военнослужащими Россиии", - заявляет женщина.

Также она призывает к раскаянию своего мужа.

Напомним, в оккупированном Мариуполе обучают детей по "Азбуке Донбасса", педагогов переводят на стандарты России.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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