В оккупированном Мариуполе обучают детей по "Азбуке Донбасса", педагогов переводят на стандарты России
Около 3,5 тысячи учителей на захваченных территориях Украины россияне переучивают по "стандартам России".
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
Также она рассказала о том, что в помещении полуразрушенного здания детского сада №104 в Мариуполе открыли "детский центр", где детей обучают по учебнику "Азбука Донбасса", в котором есть стихи с такими строками как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша Россия".
Ранее мы писали, что в захваченной оккупантами Волновахе возобновили обучение. Оно проходит на русском языке и по программе РФ.
Также "Страна" подробно рассказывала, как в войну работают украинские педагоги.
Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.
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