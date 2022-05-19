Около 3,5 тысячи учителей на захваченных территориях Украины россияне переучивают по "стандартам России".

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Также она рассказала о том, что в помещении полуразрушенного здания детского сада №104 в Мариуполе открыли "детский центр", где детей обучают по учебнику "Азбука Донбасса", в котором есть стихи с такими строками как "Донбасс – русская земля" и "Родина наша Россия".

Ранее мы писали, что в захваченной оккупантами Волновахе возобновили обучение. Оно проходит на русском языке и по программе РФ.

Также "Страна" подробно рассказывала, как в войну работают украинские педагоги.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.