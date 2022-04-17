"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что летом на аннексированный полуостров приедут учителя с захваченных российской армией территорий Украины, чтобы обучаться российским методикам образования.

"Мы сейчас договариваемся с коллегами и, возможно, определимся по формату, что на лето к нам приедут педагоги из Херсонской области, Запорожской, "ЛНР", "ДНР" и Харьковской области. То есть те, кто сегодня условно обучает ребят с тем, чтобы мы оказали содействие в части перехода на российские стандарты и так далее", - заявил Аксенов.

Напомним, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР".

Также мы писали о том, что в Херсоне россияне раздают листовки, в которых целью РФ названа "ликвидация антинародного киевского режима".

Тем временем война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.