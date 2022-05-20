Глава подконтрольной России "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо назначил себе заместителя – депутата Херсонского областного совета Виталия Булюка от партии "Наш край", который до этого возглавлял Херсонскую таможню.

Об этом сообщило "Суспильне Херсон" со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Сальдо объявил о назначении Булюка на встрече с другими коллаборантами.

Также известно, что Булюк – кум коммуниста и первого заместителя председателя Верховной Рады Украины во времена Януковича Игоря Калетника. На протяжении многих лет он возглавлял областную таможню. В 2014 году его подвергли люстрации, он судился, в 2021 году выиграл суд и мог восстановиться в должности. Но не сделал этого.

В 2015 году Виталий Булюк и Владимир Сальдо вступили в партию "Наш край". Виталий Булюк стал депутатом областного, а Сальдо – городского совета Херсона.

В 2020 году Булюк снова занял должность депутата Херсонского облсовета.

Как писала "Страна", назначенный россиянами "губернатор" Херсонщины Сальдо заявил о планах на "включение" региона в РФ.

Также в России заявили, что намерены "максимально быстро" запустить заводы и восстановить дороги в Херсонской области.

Тем временем жители Херсона и области пытаются уехать из оккупированной территории, однако россияне не выпускают мирных жителей из области: в очереди на выезд из Херсонщины застряли тысячи машин.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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