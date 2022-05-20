"Полицию" в оккупированной россиянами Херсонской области возглавил Владимир Липандин, последние годы проживавший в Крыму.

Об этом сообщил в своем Телеграме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его информации, 18 мая Липандин собрал лиц, рассматриваемых на замещение руководящих должностей полиции Херсона и территориальных подразделений региона, для обсуждения рабочих моментов. И разъяснил им, что каждый из них перед назначением на должность должен пройти проверку на полиграфе.

Последним местом работы Липандина в украинской власти была должность главы Управления МВД в Черкасской области, с которой его уволили в начале марта 2014 года.

24 июня 2014 года СБУ объявила его в розыск.

Липандин живет в Феодосии.

Ранее "Страна" сообщала, что назначенный РФ "губернатор" Херсонщины Владимир Сальдо взял себе в заместители экс-начальника областной таможни Виталия Булюка.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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