Американские гаубицы используют ВСУ на фронте. Фото: nytimes.com

Газета The New York Times публикует репортаж о том, как на передовой в Украине используют американские гаубицы M777.

Журналисты рассказывают, что побывали в 55-й артиллерийской бригаде, которая первой применила эти орудия на фронте.

По словам украинских офицеров, две недели назад они получили около дюжины гаубиц и к минувшему воскресенью произвели 1876 выстрелов.

Разными типами снарядов украинские артиллеристы за это время уничтожили не менее трех российских бронемашин и нескольких десятков солдат.

Украинцы заявили американским репортерам, что эти гаубицы приближают победу над врагом. Правда, издание делает здесь оговорку: "насколько приближает, остается неясным".

"Артиллерия во многом зависит от количества. Россияне - одна из крупнейших артиллерийских армий, с которыми вы можете столкнуться", - заявил изданию Майкл Кофман, директор по изучению России института C.N.A. в Арлингтоне.

Как в Украине используют американские гаубицы M777. Фото: The New York Times

Как в Украине используют американские гаубицы M777. Фото: The New York Times

Как в Украине используют американские гаубицы M777. Фото: The New York Times

Как в Украине используют американские гаубицы M777. Фото: The New York Times

Напомним, ранее сообщалось, что Украине осталось передать одну гаубицу из обещанной военной помощи от США.

Также мы писали, Байден выделит дополнительные 100 миллионов долларов военной помощи Украине.

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