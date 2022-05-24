Газета The New York Times публикует репортаж о том, как на передовой в Украине используют американские гаубицы M777.

Журналисты рассказывают, что побывали в 55-й артиллерийской бригаде, которая первой применила эти орудия на фронте.

По словам украинских офицеров, две недели назад они получили около дюжины гаубиц и к минувшему воскресенью произвели 1876 выстрелов.

Разными типами снарядов украинские артиллеристы за это время уничтожили не менее трех российских бронемашин и нескольких десятков солдат.

Украинцы заявили американским репортерам, что эти гаубицы приближают победу над врагом. Правда, издание делает здесь оговорку: "насколько приближает, остается неясным".

"Артиллерия во многом зависит от количества. Россияне - одна из крупнейших артиллерийских армий, с которыми вы можете столкнуться", - заявил изданию Майкл Кофман, директор по изучению России института C.N.A. в Арлингтоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине осталось передать одну гаубицу из обещанной военной помощи от США.

Также мы писали, Байден выделит дополнительные 100 миллионов долларов военной помощи Украине.