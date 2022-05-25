Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отрицает информацию, что трасса Лисичанск-Бахмут полностью отрезана противником.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Если мы каждый день до сих пор занимаемся эвакуацией, значит, у нас есть возможности проезда", - сообщил "Стране" Гайдай.

Ранее главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который находится в районе Северодонецка, заявил, что российские войска уже вышли на трассу Бахмут - Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка.

Если противник закрепится, это будет означать оперативное окружение наших войск в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако окружение будет не полным, так как есть ещё один второстепенный путь через Северск.

Ранее Гайдай сообщал, что обстрелы Северодонецка увеличиваются в геометрической прогрессии. За сутки погибли 6 человек, еще 8 ранены.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.