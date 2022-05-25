Российские войска вчера вышли на трассу Бахмут - Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка. Таким образом, трасса, по которой осуществлялось основное снабжение группировки украинских войск в Северодонецке и Лисичанске, перекрыта противником.

Об этом сообщил главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который находится в районе Северодонецка.

Если противник закрепится, это будет означать оперативное окружение наших войск в районе Северодонецка и Лисичанска, сообщил он.

Окружение будет не полным, так как есть ещё один второстепенный путь (через Северск).

Но ситуация становится очень серьёзной. И нужно предпринять меры, чтоб не допустить "второго Мариуполя".

Тем временем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает о том, что оккупанты продолжают наступать на Северодонецк. Боевые действия проходят на окраинах города. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли 6 человек, еще 8 ранены.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.