Американский Институт изучения войны в ночь с 19 на 20 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжают подготовку к наступлению на Северодонецк.

Новую сводку Институт опубликовал в Facebook.

Украинские военные сообщили, что 19 мая часть российских войск, выведенных из-под Харькова, была передислоцирована в западную часть Донецкой области, пишут аналитики Института.

Также по информации Института изучения войны, войска РФ безуспешно пытались возобновить наступательные действия юго-западнее Изюма и 19 мая не продвинулись на Славянском и Лиманском направлениях.

Кроме того, сообщается, что 19 мая российские силы сосредоточили свои усилия на удержании своих позиций к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее наступление украинских войск.

Что касается ситуации на юге страны, Институт пишет, что по имеющейся информации, неизвестные партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе и повредили два железнодорожных пути и локомотив с десятью топливными баками.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, враг там пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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