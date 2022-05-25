Министерство обороны не подтверждает трактовку о том, что "украинская армия якобы отступает на востоке страны". Об этом сказал спикер военного ведомства Александр Мотузяник на брифинге в среду, 25 мая.

"Безусловно, на некоторых отдельных направлениях российские группировки имеют временный тактический успех и, в принципе, это не секрет. Но то, что украинские войска там отступают – это совершенно неправильная трактовка этих действий", – заявил Мотузяник на вопрос журналистов о том, можно ли сказать, что российские оккупанты продвигаются вперед, а ВСУ отступают на восточном направлении.

По словам Мотузяника, на отдельных участках украинские подразделения ведут маневренную оборону, то есть где можно – отходят в сторону, меняют позиции, а при наступлении благоприятных условий – производят контрнаступательные действия.

"Там есть определенные территории и населенные пункты, которые могут переходить из рук в руки. Там очень динамичная ситуация, поэтому я не подтверждаю трактовку того, что украинская армия якобы там отступает. Это совершенно не так", – добавил Мотузяник.

Он подчеркнул, что стратегический замысел обороны – освободить всю территорию Украины, и рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти.

"В то же время это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на востоке и на юге нашего государства. Когда это будет – я не готов об этом говорить. Но, безусловно, мы будем освобождать наши земли от российских оккупантов", – резюмировал спикер Минобороны.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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