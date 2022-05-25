Россия планирует наступать на Славянск и Краматорск со стороны Изюма после захвата Северодонецка и Лисичанска.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В частности, он говорит, что россияне подтащили под Изюм тактическую группу 45-й артиллерийской бригады- 2 единицы 203-мм орудия большой мощности 2С7 "Пион" и 2 самоходных 240-мм миномёта 2С4 "Тюльпан".

Также во время перегона между Бурлуком и Шиповатым заметили батарею ТРК "Точка-У".

Наращивание группировки ракетных войск и артиллерии может говорить о переходе к активным действиям по направлению на Славянск - Краматорск со стороны Изюма, к которым Россия перейдет на следующем этапе, после "решения вопроса Северодонецка и Лисичанска", считает Машовец.

Ранее главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который находится в районе Северодонецка, заявил, что российские войска уже вышли на трассу Бахмут - Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка.

Если противник закрепится, это будет означать оперативное окружение наших войск в районе Северодонецка и Лисичанска. Однако окружение будет не полным, так как есть ещё один второстепенный путь через Северск.

Позже Гайдай опроверг, что Россия отрезала трассу Лисичанск-Бахмут. По ней продолжают вывозить людей.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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