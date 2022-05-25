Россия начала выдавать мариупольцам и другим жителям захваченных Россией территорий Донецкой области паспорта РФ без оформления "паспортов ДНР".

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, началась фактическая аннексия Мариуполя.

"То есть, получается, что смысл сегодняшнего указа Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской, Херсонской областей и "ЛДНР" заключается в том, чтоб выдавать их минуя этап получения паспортов "ЛДНР". То есть, хотят максимально ускорить процесс", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Россияне заявляют, что по этой схеме от момента подачи заявки и до получения паспорта будет проводить 3 месяца.

Центры выдачи паспортов РФ в Херсонской области уже готовы, сообщил замглавы администрации.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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