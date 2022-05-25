Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Путин внес поправки в указ № 304 от 24 апреля 2019 года об упрощенном порядке приема в гражданство РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Согласно новому указу, упрощенным правом могут пользоваться жители Запорожской и Херсонской областей Украины.

В первом пункте прописано расширение прошлого указа на новые регионы, а во втором говорится о том, что новый указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 мая.

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